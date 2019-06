Frédéric Roussel à la barre de Rivière-du-Loup en spectacles

Le conseil d’administration de Rivière-du-Loup en spectacles a annoncé la nomination de Frédéric Roussel au poste de directeur général de la Corporation. Établi à Montréal depuis les 25 dernières années, originaire de L’Isle-Verte et désirant faire un retour en région, son entrée en poste est prévue pour le 8 juillet 2019.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le milieu artistique autant québécois qu’international, M. Roussel a établi durant ces années un réseau de contacts solides dans l’industrie du spectacle tant au niveau de la technique que de la production d’évènements, de tournée d’envergure et de spectacles à petit et à grand déploiement.

Ce cheminement combiné aux expériences d’éléments plus administratifs tels que la gestion des budgets et du personnel, la planification, la négociation et les demandes de projets, fait de lui le candidat idéal pour continuer le bon travail déjà entrepris par Rivière-du-Loup en spectacles au cours des dernières années.

Fasciné par toutes les disciplines des arts de la scène et grand consommateur de culture sous toutes ses formes, Frédéric Roussel aura comme responsabilités premières la programmation, la gestion administrative, humaine et matérielle ainsi que la planification stratégique de la Corporation qui sera à établir pour 2022. Ce sang neuf amènera une nouvelle vision à Rivière-du-Loup en spectacles ainsi qu’au milieu économique louperivois.