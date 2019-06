Vernissage à la Maison du Notaire de Trois-Pistoles

Un vernissage aura lieu le dimanche 16 juin à la Maison du Notaire de Trois-Pistoles de 14 h à 17 h. La saison 2019 débutera donc par le vernissage annuel des deux galeries d’exposition et le dévoilement des activités.

Les exposants de la Galerie Gaston Rioux, dit le seigneur, seront : Lise Bélanger, Yvan Lespérance, Joane Michaud, Louise Morency et Raymonde Perron. La Galerie les 3 frères mettra en évidence : France Beaudry, Micheline Parent, Michelle Bélisle et Yvan Lespérance.

D’autres artistes exposants seront : Gisèle Tessier, Gabriel B. Couture, Danielle Bélanger, Nina Dussault, Rita Raymond, Gilles Caron, Ginette Bernard et Marie-Jeanne Gagnon.

Parmi les activités de l’été, notons également un camp artistique en art visuel pour jeunes de 8 à 11 ans du 12 au 16 aout, un marathon de la création les 11, 12 et 13 septembre organisé par Soraïda Caron, des ateliers de créativité avec les 5 sens et les 5 éléments par Louise Morency du 19 au 23 aout et une exposition de photos de l’Ile aux Basques, organisée par la Société Provencher du 8 au 22 septembre.