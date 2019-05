«La Bonne Chanson» à la Cour de Circuit de l’Isle-Verte

Situé au cœur du village de L’Isle-Verte, la Cour de circuit, foyer d'animation, de création et de diffusion d’activités culturelles accueillera l’ensemble vocal «La Bonne Chanson» les 27, 29 et 30 juin.

Les choristes du groupe parcourent les recueils de l’abbé Charles-Émile Gadbois et feront revivre aux spectateurs les émotions de leur enfance. Les plus jeunes découvriront les airs fredonnés par leurs grands-parents et arrière grands-parents en labourant la terre, en pétrissant le pain ou en filant la laine.

Sous la direction de Françoise Dubé, accompagnées de Paul Talbot, pianiste, et de Michel Bélanger, guitariste, les choristes, recrutées dans la région, démontrent un grand intérêt à promouvoir le patrimoine musical.

Les représentations auront lieu le 27 juin à 19 h 30, le 29 juin à 19 h 30 et le 30 juin à 14 h. Les billets sont disponibles auprès des choristes ou sur le site lepointdevente.com.

On peut reconnaitre sur la photo : Claudette Caron, Jeanne-d’Arc Potvin, Claire Ouellet, Diane Potvin, Carole Bossé, Rolande Dickner, Carmen Potvin, Françoise Dubé à l’avant. À l’arrière : Caroline D’Amours, Linda Matteau, Joanne lemieux, Kathie Pelletier, Pauline Guilbeault, et Diane Bruneau. Absents de la photo : Jocelyne Michaud, Mario Lebel, Paul Talbot et Michel Bélanger.