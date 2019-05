Une saison estivale de spectacles menée par Tire le coyote

Rivière-du-Loup en spectacles a présenté le 14 mai sa programmation estivale de spectacles extérieurs, dans le cadre de la grande tournée du Réseau d’organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ). Les Mercredis Shows du Théâtre de la Goélette seront de retour dès le 10 juillet, avec comme ouverture une prestation du porte-parole du ROSEQ, Tire le coyote.

La saison estivale de spectacles débutera tout d’abord avec la classique Fête du Canada, dont les festivités seront lancées à partir de 18 h 30 au Carré Dubé de Rivière-du-Loup, ou au Centre Premier Tech si la météo n’est pas favorable. Chantois fera de l’animation pour enfants, puis sa prestation sera suivie par le groupe local RDL Rock, formé de Steve Leblond, David Beaulieu, Louis-Alexandre Boulianne, Caroline Auger, Marie-Christine Pelletier et Sébastien Caron à 20 h. Canadian Rock Story suivra à 21 h et interprètera les succès des groupes canadiens comme Bryan Adams, Corey Hart, Leonard Cohen, Alanis Morissette et bien d’autres. Environ 5 000 personnes sont attendues pour cet évènement. La journée du 1er juillet commencera avec une cérémonie de levée du drapeau à 11 h devant l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup.

MERCREDIS SHOWS DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Munis d’une toute nouvelle image, les spectacles au Théâtre de la Goélette de Rivière-du-Loup débuteront en force avec Tire le Coyote en version duo acoustique le 10 juillet. «Après un an et demi de tournée avec mon groupe, la formule en duo acoustique avec mon guitariste me permet de revenir à l’essence même des chansons, et ça se prête bien aux salles du ROSEQ», a commenté Tire le coyote, de son vrai nom Benoit Pinette.

Ensuite, ce sera au tour du Stephen Barry Band de monter sur les planches pour un spectacle de blues le 17 juillet. Yoan sera en spectacle le 24 juillet avec sa musique country et sa voix chaude et grave. L’auteure-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy, qu’on a vue aux côtés d’Hubert Lenoir au cours des derniers mois sera de passage à Rivière-du-Loup le 31 juillet. Le guitariste virtuose Bryan Lee terminera la programmation estivale le 7 aout. À noter que les premières parties de ces spectacles seront assurées par des artistes locaux, en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup. En cas de mauvais temps, c’est la Maison de la culture, sur la rue du Rocher, qui accueillera les spectateurs et les artistes. Les travaux de rénovation en cours empêche la tenue de ces spectacles à la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger.

Les billets sont désormais en vente sur le site Web www.rdlenspectacles.com, ou par téléphone au 418-867-6666.

SPECTACLES AU TÉMISCOUATA

La région de Témiscouata ne sera pas en reste, avec la venue du porte-parole du ROSEQ Tire le coyote le 7 aout au Centre culturel Léopold-Plante de Pohéhégamook.

Dumas montera sur la scène du BeauLieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac le 30 juin afin de présenter son concert solo. Le groupe Alfa Rococo sera de passage au BeauLieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac le 8 juillet, suivi de King Melrose, le 16 juillet. L’artiste country Yoan sera en spectacle à Dégelis le 22 juillet. Andréanne A. Malette sera en spectacle à la Chapelle du Pied-du-Lac de Rivière-Bleue le 5 aout. L’auteur-compositeur-interprète Fuso sera de passage au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis le 10 aout. Sam Tucker offrira un spectacle entre rock, folk et blues le 6 septembre à Pohénégamook. Tous ces spectacles sont organisés en collaboration avec le diffuseur Les 4 scènes du Témiscouata. Pour plus d’information : www.les4scenes.com.