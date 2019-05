«Femme ta gueule» en supplémentaire à Rivière-du-Loup

L’humoriste Mariana Mazza sera de retour à Rivière-du-Loup le 9 mai au Centre culturel Berger pour une représentation supplémentaire de son premier spectacle en solo «Femme ta gueule». Elle est dans le dernier droit de sa tournée qui devrait se terminer en décembre.

Mariana Mazza a fait le tour du Québec avec «Femme ta gueule», qu’elle présente depuis l’automne 2016. «Il a beaucoup évolué, certains sujets sont revenu à la mode et d’actualité, avec la vague de #moiaussi. Certaines fois c’était trop intense, mais à d’autres, il devenait encore plus pertinent. J’ai vécu toute la gamme des émotions avec ce spectacle dans les dernières années», explique l’humoriste.

Au cours de sa tournée, elle a su apprivoiser à la fois le public, mais également ses réactions, et se fait un plaisir de les exploiter. «Avant d’entrer sur scène, je regarde bien les gens dans la salle et j’essaie de remarquer certains particularités qui ont du potentiel. Ça crée des moments magiques et uniques. Ce n’est pas juste moi qui performe seule. Ça donne des échanges tellement drôles et les spectateurs vivent différemment chaque spectacle», ajoute Mariana Mazza. Elle a ainsi trouvé une manière de créer du nouveau et de renouveler son plaisir sur scène à chaque représentation. L’humoriste a développé ce talent en misant sur ses forces et en fait sa nouvelle motivation. Selon Simone de Beauvoir, «on ne nait pas femme, on le devient». Mariana Mazza répond «je ne sais pas si je le suis devenue, mais j’ai le gout d’en parler».

Avec son spectacle «Femme ta gueule», Mariana Mazza a remporté l’Olivier de l’année en 2017, de même que le Félix du Spectacle d’humour de l’année en 2017. Ce spectacle est déconseillé aux personnes de moins de 16 ans. Les billets sont disponibles au ww.rdlenspectacles.com ou au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, au 85, rue Sainte-Anne. À noter que ce spectacle affiche déjà complet pour le 25 mai à 20h au BeauLieu culturel du Témiscouata.