Les Projections Cinédit se tournent vers les plus petits

Soucieux d’offrir un cinéma de qualité à un public toujours plus large, les Projections Cinédit organisent une programmation jeunesse pour les élèves des écoles Roy et Joly de Rivière-du-Loup ce printemps.

Quatre séances auront lieu au cinéma Princesse, pour tous les âges, avec au programme le 18 avril «Les p’tites poules» pour les élèves de maternelle, «Aventures en pleine nature» pour les élèves de 1ère à 4e année les 9 et 10 mai, et «Les enfants de la chance» pour les élèves de 5e et 6e année le 10 mai également.

Au total, plus de 400 enfants vont bénéficier de ces projections. En plus de visionner le film, les élèves ont reçu un livret pédagogique et les enseignants ont eu l’opportunité de parler de cinéma avec leurs élèves en classe.

Cette activité est financée par les écoles Roy et Joly et est rendu possible grâce à un partenariat entre les Projections Cinédit et le Festival International du Film pour l’Enfance de Montréal (FIFEM) qui fournit les copies des films et les documents pédagogiques, dans le cadre du projet Grand écran pour petits yeux, réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.