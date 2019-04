Du jazz pour une bonne cause à Rivière-du-Loup

L’organisme Rivière-du-Loup en spectacles s’est associé avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pour la présentation du concert du Rémi Bolduc Jazz Ensemble, «Swingin’ with Oscar», un hommage à Oscar Peterson, le 18 avril dès 20 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Ce groupe de jazz a été créé en 1999 et roule sa bosse depuis. Le concert hommage à la musique d’Oscar Peterson a pris vie sur la scène pour la toute première fois en 2015. «Le défi a été de choisir les pièces. Souvent, il n’y avait pas de saxophone. J’ai décidé de mettre l’accent sur ses compositions et de faire des arrangements pour un quatuor, avec de l’improvisation. On connait moins Oscar Peterson comme compositeur. Je voulais découvrir l’œuvre du musicien. C’est un style qui swing beaucoup, très virtuose, sa musique est entrainante, c’est à découvrir en concert», explique le saxophoniste Rémi Bolduc.

Il sera accompagné sur scène par le pianiste Taurey Butler, un spécialiste de ce style originaire du New Jersey. M. Bolduc souligne que tous les membres de son groupe sont des musiciens professionnels actifs qui continuent de développer leur jeu. Ils peuvent ainsi se permettre de prendre plus de liberté lors des sections musicales dédiées à l’improvisation.

Rémi Bolduc a été fasciné par le saxophone dès l’âge de 14 ans. «Je n’en avais jamais joué, mais je le trouvais esthétiquement très beau. J’ai tout de suite senti une connexion avec le son, et c’est comme si j’avais une voix à travers cet instrument. Il peut être très lyrique et virtuose. Il me permet de m’exprimer. L’instrument devient avec le temps la continuité du musicien, de son souffle. Parfois on en vient à l’oublier», ajoute le saxophoniste Rémi Bolduc.

Oscar Peterson est né à Montréal en 1925. Il est l’un des pianistes les plus marquants de l’histoire du jazz et a accompagné de grandes chanteuses telles qu’Ella Fitzgerald et Billie Holiday.

Rémi Bolduc enseigne le saxophone, l’improvisation et les classes d’ensemble à l’université McGill. Il a notamment joué sur les grandes scènes de New York, Paris, Genève, Tokyo et Pékin.

Pour chaque billet vendu pour ce concert, un montant de 10$ ira directement à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pour l’achat d’équipements médicaux. Il est possible d’obtenir plus d’information à propos de ce concert au www.rdlenspectacles.com.