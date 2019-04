Un troisième Marché du vinyle réussi à Rivière-du-Loup

Le 16 mars s’est déroulé le troisième Marché du vinyle au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Les attentes étaient très élevées, considérant la bonification remarquée du format de la journée. Elle s’est métamorphosée d’un 10 h à 16 h en une journée complète se terminant aux petites heures du jour en dansant.

Le pari a été gagné car plus de 600 participants et une dizaine d’exposants se sont déplacés d’un peu partout dans la région pour vivre cette journée d’activités. L’organisation a réussi à faire de cet évènement une tradition qui aura la possibilité d’évoluer et de s’adapter afin de rendre accessible le monde du vinyle aux passionnés, mais aussi aux familles de la région.

L’initiative de ce projet, d’abord créé dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Centre Culturel Berger, est un partenariat entre Rivière-du-Loup en spectacles et le groupe les Disciples du vinyle. La collaboration s’étend également au Cégep de Rivière-du-Loup, puisque l’encadrement de l’évènement a été pris en charge par une étudiante finissante en techniques de gestion et d’intervention en loisir.

Avant même l’ouverture des portes, des participants faisaient la file afin de s’assurer de faire les plus belles trouvailles. Durant la foire, les gens ont donc pu faire leurs achats dans une ambiance de partage de connaissance et d’amour de la musique. En parallèle, les participants étaient invités à tester leurs connaissances dans un expo-jeu qui a su mettre au défi les grands connaisseurs. Par la suite, lors du 5 à 7, il y a eu une vente de vinyle à très bas prix, ainsi qu’un intermède musical qui offrait aux participants de payer une contribution volontaire pour entendre leurs succès préférés. Près de 200$ ont été amassés et ont été entièrement remis au fonds du Centre culturel qui favorise l’accessibilité à la culture pour la jeunesse. Le quiz musical a ensuite débuté, regroupant près de quinze équipes motivées. La journée s’est terminée avec une foule qui a pu danser avec des DJ talentueux qui ont impressionné la galerie grâce à leur talent aux tables tournantes. L’organisation confirme d’ailleurs que l’évènement aura lieu l’an prochain.