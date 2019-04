L’exposition Paysages grandeur nature à découvrir à la bibliothèque Françoise-Bédard

Jusqu’au 28 mai, la bibliothèque Françoise-Bédard reçoit en ses murs l’exposition Paysages grandeur nature, réalisée par la MRC de Rivière-du-Loup. La Bibliothèque se joint ainsi à la tournée qui sillonnera sur une période de deux ans le territoire de la MRC.

Conçue pour être installée dans les bibliothèques municipales, l’exposition est l’occasion de mettre en valeur des initiatives locales en matière de paysage. Cette exposition dévoile les panoramas d’une dizaine de nos municipalités, dont bien sûr la ville de Rivière-du-Loup. Ces paysages sont à la fois côtiers, ruraux et urbains, sculptés par les hommes et les femmes qui les habitent. Ils composent notre patrimoine bâti et sont faits de forêts, de champs, du fleuve, de lacs et de rivières.

L’exposition extérieure est pour sa part actuellement installée à l’espace « Le parcours des arts » du parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup, pour les 24 prochains mois.