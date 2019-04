Spectacle multidisciplinaire au BeauLieu culturel du Témiscouata

Le 13 avril culminera le projet «Pont de glace et autres jeux sur les lacs glacés du Témiscouata» mis de l’avant par le BeauLieu culturel du Témiscouata, avec la présentation d’un spectacle multidisciplinaire, sous la direction artistique du Théâtre des Grands-Vents de Matane. Il réunit cinq artistes du Bas-Saint-Laurent.

Au printemps 2017, l’organisme témiscouatain s’est vu accorder 22 000$ par année pour cette production dans le cadre du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent, une collaboration du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent et des MRC du Bas-Saint-Laurent.

Les artistes impliqués et associés aux écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs sont : Stéphanie Pelletier, écrivaine de Métis avec l’enseignante de français Mylène Damboise à l’École secondaire de Dégelis, Mélissa Beaulieu de l’école District Danza de Rivière-du-Loup et enseignante en danse à l’École secondaire du Transcontinental, Hélène Tremblay de Témiscouata-sur-le-Lac, artiste en arts visuels avec Guylaine Gagnon, enseignante en arts plastiques à l’École secondaire de Cabano, Robin Servant de Rimouski, musicien avec David St-Germain, enseignant en musique à l’École secondaire de Cabano et Julie-Eve Proulx et Daniel Breton de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo de Rivière-du-Loup avec Valérie Gauthier à l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec.

Le spectacle Pont de glace et autres jeux sur les lacs glacés du Témiscouata réunira les productions artistiques des participants au projet et les présenter dans une formule immersive unique où se mélangent les images, les sons et la lumière aux performances en direct. Les deux représentations auront lieu le 13 avril à 15 h et à 19 h 30. Les places étant limitées, les personnes intéressées devront réserver leur billet avant le 13 avril au 418-899-2528, poste 301.