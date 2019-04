Première kamouraskoise du film «Chef.fe.s de brousse»

Le Centre d'art de Kamouraska invite la population à la première diffusion kamouraskoise du film «Chef.fe.s de brousse», tout dernier documentaire du réalisateur Nicolas Paquet, de Saint-Alexandre. Cette soirée alliant produits régionaux et œuvre cinématographique aura lieu le vendredi 26 avril à 18 h 30 à la salle communautaire de Kamouraska.

Chef.fe.s de brousse» propose de suivre les traces de trois chefs qui changent le monde, à grands coups de couteaux, une assiette à la fois. Artisans culinaires hors de l'ordinaire, Kim Côté (Côté Est, Kamouraska), Colombe Saint-Pierre (Chez Saint-Pierre, Bic) et Pierre-Olivier Ferry (Jardins de Métis, Métis-sur-Mer) sortent des sentiers battus et créent une cuisine identitaire inspirée du territoire. Ce documentaire, d’une durée de 70 minutes, explore les aventures gastronomiques et humaines de chefs qui, contre vents et marées, habitent les petites villes et les villages du Québec. Devant la caméra, ils se dévoilent comme acteurs de changement pour leur communauté rurale. Ils sont devenus de véritables phares de la cuisine régionale et nationale.

Débutant à 19 h, la projection du film sera suivie d’une discussion avec le réalisateur Nicolas Paquet. Des surprises gourmandes seront concoctées par le chef Kim Côté (Côté Est, Kamouraska), mettant à l’honneur des produits régionaux. Les places sont limitées et aucune réservation n’est possible. Tous les détails de la soirée se trouvent au www.centredartkamouraska.ca.