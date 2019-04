Du théâtre pour une bonne cause à Trois-Pistoles

Pour une cinquième année consécutive, la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» s’associe au Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) pour offrir du théâtre pour une bonne cause.

Les deux organisations invitent toute la population à assister à la comédie théâtrale «Louise et Marcel…un compromis» qui sera présentée le 26 avril à 20 h et le 28 avril à 14 h à l’auditorium de l’école secondaire de Trois-Pistoles. Des billets sont disponibles chez Kadorama et au dépanneur Ultra (Guérette). La majeure partie des bénéfices sera remise au CAPAB et servira précisément à offrir des heures de répit à domicile aux proches aidants de la MRC des Basques qui se dévouent au quotidien.

La troupe de théâtre «Les Têtes-Art» dirigée par l’enseignante Christine Pelletier existe depuis plus de 14 ans et regroupe 12 acteurs et actrices de la MRC des Basques. Il s’agit d’une initiative de l’éducation des adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. De son côté, le CAPAB a comme mission d’améliorer le quotidien des proches aidants de la MRC des Basques. L’organisme offre des services d’information, de formation, de soutien individuel et de répit à domicile. Pour information : 418-851-4040