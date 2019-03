Pâques en biblio

Deux animations sont proposées pour souligner Pâques à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles. Durant tout le mois d’avril, une exposition de livres sur cette fête est également présentée en collaboration avec le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent.

L’anthropologue Isabelle Matte offrira l’animation intitulée «Aux origines de Pâques» le 5 avril à 18 h 30. C’est au cœur du printemps que l’on célèbre la plus importante fête chrétienne, dont les symboles contemporains, l’œuf et le lapin, sont pourtant bien plus anciens que le christianisme, la religion qui l’a rendue si importante dans le calendrier. Titulaire d’une maitrise, d’un doctorat et d’un postdoctorat en anthropologie sociale et culturelle, elle est également férue d’histoire. Longtemps chargée de cours et chercheure dans les milieux universitaire et fréquentant partout dans le monde les congrès pertinents pour ses recherches, elle souhaite maintenant sortir des milieux académiques pour aller à la rencontre des gens de tous les âges et de tous les milieux afin de diffuser ses connaissances et réflexions à un public plus large.

L’heure du conte spécial Pâques aura lieu le 12 avril à 18 h 30. L’évènement sera présenté en collaboration avec le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent et s’adresse aux jeunes d’âge préscolaire. Il est accessible gratuitement et pour plus de confort, les enfants sont invités à enfiler leur pyjama. Pour obtenir des informations sur les services et les animations de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, composez le 418 851-2374.