Retour sur la 24e Rencontre du printemps du ROSEQ

Du 15 au 18 mars se déroulait la 24e Rencontre du printemps du Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ) à Gaspé. L’équipe de CD Spectacles, diffuseur officiel de Gaspé, a accueilli 26 diffuseurs membres du ROSEQ ainsi que plusieurs artistes en conte, chanson, humour, danse, théâtre et musique qui ont présenté 12 vitrines ouvertes au public.

Échanges avec Réjean Perron, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil des arts et des lettres du Québec, formations sur les outils collaboratifs Google et en danse contemporaine et urbaine, table ronde sur le conte et rencontres de programmation pour le Réseau d’été 2019 et les tournées ROSEQ 2019-2020-2021 ont formé cet horaire chargé.

Comme le veut la tradition lors de sa Rencontre du printemps, le ROSEQ a aussi tenu sa 42e assemblée générale annuelle. Le conseil d’administration 2019-2020 de l’organisme, est composé de diffuseurs de toutes les régions desservies, avec les administrateurs suivants :

Présidente : Josée Roussy, CD Spectacles, diffuseur officiel de Gaspé

Vice-présidente : Diane Blanchette, Diffusion culturelle de Lévis

Trésorier : Michel Coutu, Diffusion Mordicus d’Amqui

Secrétaire : Marielle-Dominique Jobin, Centre des arts de Baie-Comeau

Administratrice : Claudia Richard, Comité de spectacles de Havre-St-Pierre

Administrateur : Marc-Antoine Dufresne, Village en chanson de Petite-Vallée

Administrateur : Alexandre St-Pierre, Vieux théâtre de St-Fabien

La 25e Rencontre du printemps se déroulera à Montmagny du 12 au 15 mars 2020. Pour tous les détails des tournées ROSEQ actuellement en cours, veuillez consulter le roseq.qc.ca.