Deux comédies dans une même fin de semaine

Le Théâtre du loup de Cambronne fait un grand retour sur les planches de Rivière-du-Loup, alors qu’il offre à la population bas-laurentienne deux spectacles différents. Le tout sera présenté, en alternance, les 23 et 24 mars à 14 h et 20 h, dans la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Pour l’occasion, deux comédies complètement différentes l’une de l’autre sont en préparation depuis l’automne dernier. Dans un premier temps, «Tour de lune», un texte de l’auteur madelinot Pascal Chevarie, plongera l’auditoire dans le récit farfelu et coloré d’une petite ile et de ses derniers habitants qui tentent, de toutes les manières possibles, de survivre à l’exode et au déracinement. Par la suite, le ton sera résolument absurde, avec la pièce «37,4 livres», un texte de l’auteur rimouskois Jean-Christof Cloutier-Ross, alors que l’on assiste au parcours d’un jeune homme qui cherche désespérément à comprendre les raisons d’un soudain surplus de poids. Une foule de personnages étranges et surréalistes viendront pimenter sa quête d’introspection. Dans les deux cas, la mise en scène est assurée par Marc-Olivier Dugas Pelletier, avec l’assistance de Trycia Goulet-Pelletier.

À l’interprétation on retrouve Isabelle Gagnon, Jocelyne Landry, Geneviève Malenfant-Robichaud, Mathieu Dumulon-Lauzière et Patrick Roy pour «Tour de lune», ainsi qu’Annie-Claude Pineault, Caroline Rivard, Clémence Godon, Geneviève Massé, Julie Fraser, Marie-Claude Godin, Pauline Portal et Stéphane Bernardon pour «37,4 livres».

Les billets sont en vente dès maintenant auprès des comédiens ou en ligne sur le site web lepointdevente.com. Pour plus d’information, il est possible de consulter la page Facebook du Théâtre du loup de Cambronne ou de composer le 418-551-0361.