Jaimie Plourde lance son deuxième album, intitulé «Je reviens demain»

Après avoir connu du succès avec son premier opus, l’auteure-compositrice-interprète Jaimie Plourde de Saint-Michel-du-Squatec lancera son deuxième album de musique country pop intitulé «Je reviens demain» à l’auditorium de l’école secondaire Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec le samedi 2 mars dès 20h.

«Lors du lancement de mon premier album, c’est comme si j’avais vécu dans le tourbillon d’une période intense avec la création des chansons, l’enregistrement en studio et le spectacle. Pendant deux semaines, j’ai vécu un deuil de cette période, quand j’ai réalisé que mon projet était fini. J’ai composé une chanson, ‘’Jeux de cartes’’, en me disant que ça allait boucler la boucle. Je n’ai pas été capable d’arrêter d’écrire. J’avais des idées et ça se faisait tout seul», raconte Jaimie Plourde.

Elle ajoute que ses chansons ayant connu le plus de succès, dont «L’amour c’est ça» et «À ma manière», ont une sonorité country plus prononcée. C’est ce qu’elle a décidé d’exploiter pour son deuxième album, réalisé en collaboration avec Maurice Deschênes, bien connu dans la région pour son implication avec le Tremplin de Dégelis. Ce nouvel opus aborde divers sujets dont la liberté, le rêve, la fidélité et l’amour.

«Mes chansons ont eu une vie radiophonique. J’ai l’impression que c’est irréel, mais j’ai réalisé que ça se peut que mes chansons passent à la radio. J’ai envie que ça continue», précise l’auteure-compositrice-interprète. Avec le succès de ses chansons sur le web et sur les ondes radio, elle a été repérée par PUR Records et Distribution Sélect.

Lorsque son premier album a été lancé, Jaimie Plourde était enseignante à l’école primaire de Lac-des-Aigles. Elle a transmis à ses élèves notamment sa passion pour l’écriture de chansons et la musique. Depuis septembre dernier, elle occupe le poste de directrice adjointe dans quelques écoles du Témiscouata. Elle sera également en spectacle lors du 125e de la municipalité de Squatec le 3 aout prochain.