La tournée du Festival du film de montagne de Banff s’arrête à Rivière-du-Loup

La 23e présentation de la tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff débarquera le 26 février à 19h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Des films inspirants où l’aventure humaine et sportive sert de tremplin à des réalisations hors du commun seront projetés lors de cette soirée.

Cette année, la programmation québécoise compte trois films canadiens. Le court métrage «This Mountain Life» a été l’un des plus appréciés au Festival de film de montagne de Banff en novembre dernier et a remporté le prix du meilleur film de la catégorie sport d’hiver. Une équipe mère-fille d’expérience s’engage dans une traversée à ski de six mois à travers les Coast Mountains (Chaîne Côtière) de la Colombie-Britannique. Leur souhait: vivre une expérience hors-normes, épique, qui changerait leur vie pour toujours, avec le désir d’en motiver d’autres, en particulier des femmes, à faire de même. Une traversée où les défis physiques et logistiques sont aussi imposants que les paysages sauvages et grandioses qui les entourent.

Les métrages canadiens «Dreamride», qui transporte les spectateurs en vélo de montagne au coeur des environnements les plus sauvages de la Nouvelle-Zélande et «Skier vs. Drone», où un skieur médaillé olympique se mesure à un drone lors d’une descente folle, s’ajoutent à la programmation québécoise.