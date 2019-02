Expédition Akor : briser la glace vers l'inconnu

La bibliothèque Françoise-Bédard convie la population à entendre le récit palpitant d’un périple à travers l’une des régions des plus sauvages et isolées au Canada. Le jeudi 21 février à 19 h, Nicolas Roulx, l’un des six pagayeurs qui a réalisé une expédition en canot de 65 jours au Nunavik, racontera son récit d’exploration.

De juin à août 2018, les membres de l’expédition Akor ont ainsi pagayé en canot pour traverser le Nunavik par un parcours original et audacieux de 1600 km. Pour y arriver, ils ont descendu des rivières en crue, en pleine débâcle, tiré leurs canots sur des étendues gelées et redoublé d'ardeur pour remonter une rivière sur 130 km. Ils ont probablement également fait la première descente d'une rivière non cartographiée jusqu'à ce jour, après un portage de 8 km.

Leur rêve était alors sur le point d'être réalisé : c'est en traversant la chaine de montagnes des monts Torngat qu’ils ont fait l’ascension du mont d'Iberville, plus haut sommet au Québec. Finalement, il leur a fallu affronter en canot la côte hostile de l'océan Atlantique, dans la mer du Labrador. C'est dans cette région densément peuplée d'ours polaires qu’ils ont fait maintes découvertes archéologiques, et rencontré des humains des plus inspirants.

Cette activité est gratuite. La programmation complète est disponible au comptoir du prêt de la biblio, via la page Facebook de la bibliothèque Françoise-Bédard ou encore le site web de la Ville de Rivière-du-Loup au VilleRDL.ca. Pour information ou inscription, il suffit de contacter la bibliothèque au 418 862-4252.