«Godin» pour les 71 ans du drapeau du Québec

Le 21 janvier, le drapeau du Québec fêtera son 71e anniversaire. Pour souligner cet évènement, la Société d’action nationale (SAN) de Rivière-du-Loup offrira gratuitement à la population la projection du film documentaire «Godin», le lundi 21 janvier à 19 h 30 à la microbrasserie Aux Fous brassant.

Ce documentaire alimenté d’archives montre que l’œuvre et la vie de Gérald Godin auront été marquées par son engagement viscéral envers le Québec. Oubliée ou méconnue, la contribution de son héritage politique et littéraire au patrimoine culturel est inestimable. De Trois-Rivières à Montréal, des années 1960 au référendum de 1995, en passant par les prisons d’octobre et les chansons de sa compagne Pauline Julien, le film «Godin» allie archives et entrevues pour retracer le parcours unique d’un combattant. À la suite de la projection, les intéressés seront invités à discuter des enjeux que le film met en lumière.

«Ce 21 janvier, jour du drapeau, la Société d’action nationale est heureuse de vous offrir ce moment de réflexion dans le cadre de son mandat de promotion de la culture et de l’histoire du Québec et invite tous les Québécois à se rallier autour de notre drapeau, cet emblème nécessaire à toute nation qui permet de reconnaitre la personnalité et le caractère distinct d’un peuple », affirme le président de la SAN, Daniel Dubé.

De plus, la Société d’action nationale invite la population à consulter le site www.jourdudrapeau.qc.ca mis à la disposition du public par le Mouvement national des québécoises et québécois, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Ce site présente de l’information pertinente sur l’histoire du drapeau et des emblèmes du Québec.

D’ici le 28 février, il est possible de se procurer un drapeau du Québec à prix réduit en composant le 418-862-6561 ou par courriel à [email protected]