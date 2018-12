Une soirée de musique traditionnelle à Pohénégamook

Le collectif de musique traditionnel formé des groupes Le Vent du Nord et De Temps Antan sera en spectacle le 8 décembre au Centre culturel Léopold-Plante à Pohénégamook dès 20h.

Ces deux groupes réunis présentent un nouveau spectacle et un premier album cette année, intitulé «Solo». Cette soirée folk et traditionnelle enlevante fera vibrer et danser les spectateurs, dans une ambiance de retrouvailles familiales.

Un transport en autobus est offert à petit prix. Il partira du Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis à 18h15, s’arrêtera au restaurant L’Intrigue de Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac) à 18h30, puis au Tim Hortons de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) à 18h45.