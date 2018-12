L’Harmonie de Rivière-du-Loup présente son concert de Noël du partage

L’Harmonie de Rivière-du-Loup tiendra son concert de Noël du partage le 16 décembre à 14h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Tous les profits amassés seront remis aux organismes partenaires à l’évènement.

Sous la direction musicale de Sylvie Pelletier, plus de trente musiciens interprèteront différents classiques du temps des Fêtes qui ne manqueront pas de mettre le public dans l’ambiance de Noël. Cette année, en plus d’être accompagnée par les chanteurs Chantal et Alain Pelletier, l’Harmonie jouera des pièces avec la participation du Chœur à Chanter, dirigé par Brigitte Gaudet.

L’Harmonie collaborera également avec Marc-Olivier Dugas Pelletier, directeur général du théâtre du Loup de Cambronne, qui fera l’animation entre les pièces au cours du spectacle.

Les organismes de la région bénéficient de la possibilité de vendre des billets à titre de financement. Ils sont disponibles auprès des musiciens de l’Harmonie de Rivière-du-Loup, auprès des organismes partenaires et au Centre Culturel Berger le jour même du concert. Pour toute information, veuillez contacter Sylvie Pelletier au 418-867-2501.