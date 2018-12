Le festival du film de Rivière-du-Loup lance son appel de courts métrages

Le festival Vues dans la tête de… annonce le retour de son populaire concours de courts métrages. L’évènement louperivois, dont la 7e présentation aura lieu du 7 au 10 février, invite les réalisateurs à soumettre leurs plus récents films dès maintenant.

Toutes les œuvres canadiennes de moins de 15 minutes, réalisées au cours de l’année 2018 et présentées en version originale française ou avec sous-titres en français, sont admissibles, peu importe leur style (fiction, documentaire, expérimental ou artistique).

La dizaine de courts métrages retenue par le comité de sélection sera projetée lors d’une soirée spéciale du festival, le 8 février. Un jury formé de professionnels de l’industrie attribuera alors un prix au meilleur film. Un Prix du public sera également remis. L’an dernier, «Palissade», d’Alexis Fortier Gauthier, et «Retour de qualité», de Daniel Abraham et Pierre-Alexandre Girard, ont ainsi été primés.

L’appel de courts métrages est ouvert jusqu’au 6 janvier prochain. Pour déposer un film, consultez le www.vuesrdl.com, section «Concours», ou la page Facebook du Festival (@vuesRDL). Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent contacter Simon Croz, coordonnateur du concours, à [email protected]

Le concours de courts métrages occupe une place centrale derrière la tête du festival, attirant une foule de cinéphiles curieux et prêts à s’abandonner à la fine fleur de la production cinématographique récente. Ce volet compétitif existe grâce à la passion de la Ville de Rivière-du-Loup, de la MRC de Rivière-du-Loup, de la SODEC et de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo.