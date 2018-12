L’harmonie plus que jamais au cœur de la culture musicale de l’École Hudon-Ferland

La culture musicale a toujours fait partie de l’histoire de l’École Hudon-Ferland de Saint-Alexandre. Déjà dans les années 30, on y donnait des cours de musique. Quant à l’harmonie de l’école, elle a vu le jour une quarantaine d’année plus tard.

À l’aube d’un nouveau projet éducatif, cette école primaire entend faire honneur à cette tradition musicale presque centenaire en poursuivant le développement de son harmonie musicale. Un projet triennal a été élaboré pour remplacer et faire l’acquisition de nouveaux instruments de musique. L’École prévoit investir près de 24 000 $. La concrétisation de ce projet est rendue possible grâce à l’implication de trois partenaires : la Caisse Desjardins des Champs et des Bois, Aliments Asta inc. et la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Le 19 novembre, dans le gymnase de l’École Hudon- Ferland, a directrice de cette école primaire, Chantal Dubé, était très heureuse d’annoncer la nouvelle aux quelque 200 élèves de l’école.

«Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup travaillé sur ce projet. Avec sa concrétisation, nous posons un jalon important de notre nouveau projet éducatif. Nous nous inscrivons aussi dans l’histoire. Bien que la musique existait sous différentes formes depuis 1932, c’est en octobre 1975 qu’une harmonie de 28 élèves a vu le jour sous la gouverne de sœur Juliette Lapointe, enseignante de piano. À l’époque, les instruments de musique étaient en location avec Rivière-du-Loup. Aujourd’hui, nous avons le privilège de collaborer avec la Municipalité de Saint-Alexandre et l’un de ses comités, l’École d’Arts, de qui nous bénéficions du prêt des instruments. Le remplacement et l’acquisition de nouveaux instruments va nous permettre de revitaliser notre harmonie musicale. »

La directrice a tenu à remercier tout particulièrement les partenaires présents pour leur implication financière dans ce projet, c’est-à-dire la Caisse Desjardins des Champs et des Bois, Aliments Asta inc. et la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du- Loup.

«Sans vous, ce projet porteur, bien plus, rassembleur, n’aurait pas pu voir le jour. Nous savions que nous pouvions compter sur les gens de notre milieu. C’est une somme de quelque 15 000 $ qui nous donne un bon coup de pouce. Pour le reste du financement, nous puiserons une partie dans le budget de l’école réservé à l’achat d’équipements. De plus, nous tiendrons des levées de fond dans la communauté. Je tiens à remercier l’équipe-école et le conseil d’établissement de leur soutien indéfectible. Grâce à vous tous, nous pourrons proposer un environnement musical des plus stimulants à tous nos élèves, leur permettant de développer la concentration, la discipline et l’entraide, en un mot, de favoriser leur réussite.

DE LA MUSIQUE POUR TOUS

Soulignons que dans cette école primaire, la formation musicale est offerte à tous les élèves, de la maternelle au troisième cycle du primaire.

Les élèves de la 4e à la 6e année ont la possibilité de pratiquer avec les instruments de l’harmonie une heure de plus par semaine. Quant aux plus mélomanes, ils peuvent se joindre à l’harmonie enrichie et s’adonner à leur passion deux heures et demie de plus par semaine. Cette année, l’harmonie est en pleine reconstruction. Ce sont quelque 19 nouveaux élèves qui se sont ajoutés aux six déjà inscrits. Au cours de l’année scolaire, ils auront la chance de se produire lors des concerts de Noël et de fin d’année. De plus, ils pourront participer à des ateliers portant sur leur instrument de musique avec des professionnels. Enfin, ils seront invités à s’impliquer dans de nombreux projets pour promouvoir la musique dans la communauté et à l’école.

Leur prestation pour conclure la présentation a été chaleureusement applaudie par les dignitaires, les membres du personnel et les élèves. Pourtant, les musiciennes et musiciens de l’ensemble n’avaient eu que quelques heures de pratique en groupe.

L’École Hudon-Ferland fait partie de la Commission scolaire de Kamouraska– Rivière-du-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. La commission scolaire couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Elle compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.