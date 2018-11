Les étudiants sont prêts pour la finale locale de Cégeps en spectacle

Entre leurs cours et leurs devoirs, des cégépiens font leurs vocalises, annotent des partitions, composent des chansons et répètent des monologues. Le 26 novembre, dès 19 h, ils monteront sur la scène de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup pour présenter ce qui tourne dans leur tête quand ils ferment leurs cartables.

Dans une formule cabaret, 23 étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup présenteront neuf numéros de musique, de chant et d’humour, lors de la Finale locale de la 40e édition de Cégeps en spectacle, le plus prestigieux et ancien concours étudiant du Québec.

Pendant que le jury délibèrera, Pépé et sa guitare animera le public avec les chansons décapantes tirées de son répertoire de sept albums. L’auteur-compositeur-interprète, qui a remporté la Finale nationale de Cégeps en spectacle en 2002 avec son groupe Flying Vomit, offrira également une conférence colorée ouverte à tous au Carrefour du Cégep le 27 novembre, de 12 h à 13 h. Devant les étudiants, il abordera des sujets comme la persévérance, l’importance de croire en ses rêves et le gout de l’excellence.

L’artiste ou le groupe gagnant recevra une bourse de 250 $, remise par l’Association générale des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi), en plus de décrocher une place à la Finale régionale de l’Est-du-Québec, qui se tiendra au Cégep de Rimouski le 30 mars prochain. Un prix Coup de cœur du public accompagné d’une bourse de 100 $ offerte par la Coopérative étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup (Coopsco) sera également attribué à la fin de la soirée.

Les finalistes régionaux auront l’honneur d’accéder à la Finale nationale qui aura lieu le 27 avril 2019, au Cégep de Sorel-Tracy. Des prix d’une valeur de plus de 12 000 $ seront à l’enjeu. Afin de souligner le 40e anniversaire de ce rendez-vous collégial, quatre porte-paroles ayant participé à Cégeps en spectacle dans les quatre décennies de l’histoire du concours, ont été choisis. Martine St-Clair, Amélie Veille, Philippe Brach et Émile Bilodeau se produiront tous lors de la Finale nationale.

Les billets pour la Finale locale de Cégeps en spectacle sont en vente sur le site lepointdevente.com, à la Coopsco du Cégep de Rivière-du-Loup ou directement à la porte le soir de la représentation.. Les portes de la salle Bon-Pasteur (67, rue du Rocher) ouvriront à 18h30.

En plus des artistes qui investissent des heures dans la préparation de leur numéro, une équipe d’une dizaine de bénévoles, composée d’étudiants et d’employés du Cégep, participe à l’organisation de l’évènement.