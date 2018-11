Soirée de filles, bouquins et bulles à Saint-Antonin

Fières des expériences vécues depuis deux ans, les bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Antonin «Le Paradis du livre» organisent à nouveau la «Soirée de filles, bouquins et bulles».

Cette soirée, destinée seulement aux femmes, se veut un clin d’œil sur des sujets typiquement féminins tels que santé, mieux-être, décoration chez soi, les livres de filles, etc. Les dames sont conviées le vendredi 9 novembre dès 20 h à la bibliothèque municipale située au 261, rue Principale à Saint-Antonin.

Au programme de la soirée : des femmes, abonnées à la bibliothèque, feront des résumés de livres qu’elles ont lus dernièrement. Elles expliqueront pourquoi ces livres sont leur coup de cœur, pourquoi elles les ont tant aimés.

À cela s’ajoutera Jackie Malenfant, designer en décoration d’intérieur, qui partagera des trucs déco pour dynamiser notre intérieur. Hélène Cloutier, massothérapeute, sera aussi présente. Elle démystifiera les différentes techniques de massage et leurs bienfaits. Véronique Lepage de la Boutique Rouge cerise nous présentera quelques produits et accessoires, le tout dans une ambiance amicale accompagnée de grignotines et mousseux.

L’activité s’adresse aux 18 ans et plus et l’inscription est requise. Il est possible de consulter l’affiche sur le site internet de la municipalité de Saint-Antonin à l’adresse suivante : www.municipalite.saint-antonin.qc.ca. Pour de plus amples informations, contactez Virginie Ruel au 418 862-1056 poste 17.