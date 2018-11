Irvin Blais présente son nouveau spectacle à Rivière-du-Loup

L’auteur-compositeur-interprète gaspésien de musique country Irvin Blais témoigne en français des histoires vécues où tout le monde s’y retrouve. Dans son nouvel album intitulé «13», il signe par ailleurs 13 nouvelles chansons. Sa tournée s’arrêtera au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 15 novembre.

Ce titre représente aussi son 13e album en 15 ans de carrière. Il est disponible en magasin depuis la mi-septembre et figure en 3e position au Top Country Canadien des albums vendus en date du 22 octobre.

Accompagné par ses fidèles et talentueux musiciens, son nouveau spectacle donne place à des moments tendres et joyeusement endiablés. Charismatique, Irvin Blais installe une complicité immédiate avec son public de tous les âges. Ses plus grands succès s’y retrouvent, indispensables à la soirée. La tournée « 13 » s’arrêtera au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, le jeudi 15 novembre à 20h.