Le marathon du film d’Halloween au cinéclub ONF de Trois-Pistoles

La Commission jeunesse, la Commission culturelle et le Cinéclub ONF, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, invitent la population le 31 octobre à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles pour un marathon de courts métrages d’Halloween.

Quatre projections pour les petits et les grands se succèderont pendant toute la journée. Il est possible d’arriver en cours de projection pour les activités se déroulant en soirée. Dès 10 h, des films pour des enfants d’âge préscolaire seront présentés. À 15 h 45, les films s’adresseront à une clientèle d’âge scolaire. Ensuite, à 18h, ils s’adresseront à un public familial. À 19 h 30, les œuvres présentées s’adresseront à des spectateurs de 14 ans et plus.

L’entrée est gratuite. Pour connaitre tous les détails de la programmation, visitez la page Facebook Commission jeunesse des Basques où vérifiez la programmation des lieux de diffusion.