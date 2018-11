Une Semaine des bibliothèques publiques active à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

Du 22 au 27 octobre, la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours propose cinq animations variées pour tous les âges en vue de souligner la Semaine des bibliothèques publiques. Durant cette même semaine, tous les usagers peuvent bénéficier d’une amnistie pour effacer les amendes inscrites à leur dossier simplement en se présentant au comptoir de prêts, aux heures d’ouverture.

Une rencontre d’auteur aura lieu avec Léane Gamache de Trois-Pistoles le vendredi 26 octobre à 19 h 30. Elle a remporté avec son livre «Héritage» le prestigieux Prix Jeunesse Jacqueline-Paquet en mai dernier. Celle qui écrit pour le plaisir depuis sa 3e année du primaire a mis près de quatre mois pour rédiger son premier vrai roman, qu’elle vous présentera avec joie lors de cette rencontre.

HEURE DU CONTE

Marie-Libellule animera avec sa fougue légendaire une animation spéciale Halloween le vendredi 26 octobre, 18 h 30 et proposera par la suite un bricolage aux enfants présents. Et pourquoi ne pas venir déguisé pour participer à l’activité ? L’activité est gratuite, mais on vous invite à inscrire vos enfants dès maintenant, en composant le 418 851-2374.

Une deuxième heure du conte avec Chantal Blanchard se déroulera le 27 octobre à 9 h 30. Elle présentera au jeune public présent ses trois livres mettant en scène son personnage, Pite Pite Bleu, un oiseau sans peur dont les aventures sont plus rocambolesques les unes que les autres. Les lectures seront suivies d’une séance de coloriage avec l’auteure.

Différentes expositions de livres et artéfacts sont proposées en octobre à la bibliothèque, dont celles sur l’Halloween, les anges et le cirque. D’ici la fin octobre, les œuvres de Pascale-Jeanne Meunier, artiste-peintre aux multiples talents y seront exposées.