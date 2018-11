Concert de jazz à l’orgue à Trois-Pistoles

Sébastien Dubois, un artiste originaire de La Malbaie, arrive d’un voyage artistique d’une durée de quatre ans autour du monde. Lui et sa conjointe Nadia Bertrand ont parcouru plus de 30 000 kilomètres à vélo sur le globe et présenté des concerts à l’orgue et au piano.

À travers des échanges de petites œuvres d’art et de fresques, ils ont pu poursuivre leur périple. M. Dubois a joué du piano pendant un mois dans le lobby d’un hôtel quatre étoiles à Kuala Lumpur en Malaisie en échange de nourriture et de logement. Ils voyagent grâce à leurs talents d’artistes. Sébastien Dubois présentera un concert de jazz à l’orgue à l’église de Trois-Pistoles le 27 octobre à 19 h. Il interprètera ses compositions et quelques improvisations aux influences de musique du monde. L’entrée est libre, et les spectateurs sont invités à verser une contribution volontaire.