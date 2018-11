David Marin en première mondiale à Trois-Pistoles

L’auteur-compositeur-interprète David Marin sera en spectacle à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles le samedi 27 octobre, pour une performance spéciale présentée par L’œil de la tempête. Il sera possible d’entendre en première mondiale le matériel de son tout nouvel album, «Hélas Vegas», avant même qu’il soit sur les tablettes, sa sortie étant prévue pour le 9 novembre.

À travers sa carrière de plus d’une dizaine d’années, David Marin a chanté avec les plus grands chansonniers québécois et composé pour de nombreux projets artistiques. Il a fait sa première incursion dans nos oreilles avec «À côté d’la track» (2008), réalisé par Louis-Jean Cormier et solidement ancré dans le folk avec ses guitares rythmées et ses mélodies poignantes. Son second album, «Le choix de l’embarras» (2013), toujours épaulé de Cormier lui a valu une nomination à l’ADISQ dans la catégorie Auteur-compositeur de l’année.

«Hélas Vegas» est inspiré d’un périple de voyages dans les déserts du Sahara et du Texas, de la vivacité de la Louisiane et de La Havane, et du grand air de l’Islande et du fleuve. Naviguant entre la fête et les moments crève-cœurs, Marin façonne ses mélodies et sa poésie avec intelligence et dérision.

Le spectacle débutera à 20 h 30 et les portes ouvriront à 19 h 30. Seul l’argent liquide est accepté dans ce lieu non conventionnel. Les billets pour ce prochain spectacle sont en vente en ligne sur Lepointdevente.com. D’autres seront disponibles à la porte le soir même du spectacle.