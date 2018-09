Initiation à la teinture naturelle au Manoir Fraser

Dans le cadre des Ateliers pour la famille de l’événement «Mon manoir à moi» du regroupement Voir à L’Est – art contemporain, le Manoir Fraser recevra Marie-Josée Roy le samedi 8 septembre à 14 h.

Elle fera découvrir aux visiteurs la teinture naturelle, une technique ancestrale qui gagne à être revisité. Peu connue et pratiquée, cet atelier a pour but de préserver cette technique et ce savoir-faire en donnant le gout d’expérimenter plus amplement avec ce qui est à portée de mains dans la nature.

En guise d’introduction, un bref aperçu de la teinture naturelle et de son utilisation dans l’histoire. Suivra une démonstration sur le procédé. Après avoir testé plusieurs bains de teintures réalisés à partir de plantes et autres matières naturelles du terroir, les participants repartiront avec un foulard de soie de leur cru.

Marie-Josée Roy explore la teinture naturelle depuis quelques années déjà. Pour information et inscription, on compose le 418-867-3906. L’accès aux activités de Voir à l’Est est gratuit.