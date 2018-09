Projection de Symphonie Locass à Trois-Pistoles

La Commission jeunesse, la Commission culturelle et le Ciné-club ONF de Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles et le Camp musical Saint-Alexandre, invitent la population le 5 septembre à 19 h 30, à la Forge à Bérubé pour la projection du long-métrage Symphonie Locass de la réalisatrice Martine Asselin.

Le documentaire suit le groupe québécois Loco Locass lors de son passage en aout 2005 au Camp musical Saint-Alexandre-de-Kamouraska. L’espace d’une semaine, un orchestre de 70 musiciens, réunissant jeunes campeurs et professionnels bénévoles, délaisse Mozart et Bach pour jouer les compositions syncopées du populaire groupe. Une aventure si réussie qu’elle est répétée l’année suivante lors d’un concert au Centre culturel de Rivière-du-Loup. Un captivant choc des cultures qui s’est vite transformé en harmonie musicale et humaine.

Mathieu Rivest, le directeur du camp musical Saint-Alexandre, sera sur place pour présenter le camp et parler de leur expérience suite à la réalisation du projet et du tournage du film Symphonie Locass. Cette activité est gratuite.