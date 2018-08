Dernier pique-nique musical à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, présentera son dernier pique-nique musical gratuit le 18 aout 2018 à 12 h.

Pour terminer la saison, le spectacle du Swing trio, composé de Sophie Poulin de Courval au saxophone, de Jimmy Rouleau à la guitare et de Rino Bélanger à la clarinette sera présenté. Le Trio Swing est un ensemble d’une composition peu commune ; c’est entre les murs de L’École de musique de Rivière-du-Loup, où ils enseignent, que l’ensemble a vu le jour à l’automne 2009.

Leur formation dans des écoles renommées parlent d’elles-mêmes et font d’eux des musiciens versatiles et accomplis. Les différents groupes où chacun des musiciens ont œuvré apportent une expérience étonnante et une grande richesse d’interprétation : un large éventail sonore, une sensibilité éloquente, et surtout, il en émane une musique joyeuse et empreinte de passion.

Le plaisir de jouer ensemble dans une musique décontractée a ajouté l’étincelle nécessaire pour unifier ce groupe. Le répertoire proposé offre une musique des plus festive. Cette musique rejoint le grand public et tous se laisseront enivrer par son rythme.

Le spectacle est gratuit; il suffit d’apporter un pique-nique, une chaise et une couverture. À noter que le spectacle prévu le samedi est remis au dimanche en cas de pluie et annulé si la pluie est toujours au menu.