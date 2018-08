Une nouvelle exposition permanente pour le Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent, situé à Rivière-du-Loup, pourra revoir complètement son exposition permanente présentée depuis 2006, nommée «Intersections», puisque le ministère de la Culture lui a accordé une somme de 296 000$ afin de la renouveler.

Déposée en mars dernier, la demande a été acceptée, une nouvelle qui réjouit Mélanie Girard. Elle souhaitait d’ailleurs changer cette exposition depuis son arrivée à la direction générale du Musée du Bas-Saint-Laurent, en janvier 2014. L’exposition «Intersections» permettait aux visiteurs de découvrir l’histoire régionale à travers diverses photographies historiques numérisées et présentées par l’intermédiaire de téléviseurs. «Il y a 12 ans c’était une exposition très technologique, mais maintenant nous sommes rendus ailleurs. Le contenu présenté est encore d’actualité», souligne Mme Girard. De nouvelles tendances de mise en espace plus épurées et immersives ont émergé depuis, ce que le Musée veut mettre en valeur. De plus, il est impossible d’offrir une visite guidée de cette exposition, qui se vit individuellement par l’intermédiaire d’écouteurs et d’écrans.

«Notre exposition permanente, c’est notre lien avec les gens de la région, à travers les visites des écoles, des familles, c’est un public qu’il faut garder», explique la directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent.

Le but de l’institution muséale est d’inaugurer sa nouvelle exposition permanente d’ici un an, à l’été 2019. Une équipe complète planchera sur le projet, qui est toujours à un stade embryonnaire pour le moment. Elle mettra en valeur la collection de photos anciennes du Musée, qui compte plus de 250 000 documents photographies d’une vingtaine de fonds différents, avec une facture plus contemporaine. «Nous souhaitons utiliser les photos comme déclencheurs d’histoires, à propos de Rivière-du-Loup et de la région», souligne la directrice du Musée du Bas-Saint-Laurent. Au total, l'investissement nécessaire pour la création et l’installation de cette nouvelle exposition permanente est de 400 000 $.