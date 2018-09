Lisa Leblanc en spectacle à Rivière-du-Loup

L’auteure-compositrice-interprète Lisa Leblanc s’arrêtera exceptionnellement un vendredi à Rivière-du-Loup dans le cadre de la série de spectacles estivaux organisés par Rivière-du-Loup en spectacle. Le spectacle est prévu en plein air à la Goélette de Rivière-du-Loup, sur la rue du Rocher le 10 aout dès 20 h.

Reconnue pour son énergie et sa fougue sur scène, cette artiste acadienne originaire du Nouveau-Brunswick en fera voir de toutes les couleurs aux spectateurs. Ses chansons inspirées par des histoires de peines d’amour et de relations amicales, rappellent certaines influences de Courtney Barnett, Bob Dylan ou Dolly Parton. Lisa Leblanc compte trois albums à son actif et est à l’origine des chansons «Kraft Dinner», «Cerveau ramolli», «5748 km» et «Aujourd’hui, ma vie c’est d’la marde». Elle a remporté en octobre 2012 le prix Félix en tant que révélation de l’année au gala de l’ADISQ. En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu sur la scène du Centre culturel Berger.