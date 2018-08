Camp artistique à la Maison du notaire de Trois-Pistoles

Les Amis de l’art tiennent un camp artistique du 20 au 24 aout, à la Maison du notaire de Trois-Pistoles. S’adressant aux jeunes créatifs âgés de 8 et 11 ans, ce camp est dirigé par cinq moniteurs proposant des ateliers où ils s'amusent avec différentes techniques artistiques mixtes dans un environnement stimulant.

Les campeurs créeront sous la thématique «Art et Patrimoine» tout en apprenant sur nos origines et notre histoire. Un rallye, quatre visites dans des lieux patrimoniaux (dont une sortie à l’ile aux Basques), des ateliers de dessin, de conte, de photo, de sculpture, de BD, d’improvisation, du théâtre et un gala sont prévus à l’horaire.

Pour information et inscription : [email protected] ou le 418-851-1656.