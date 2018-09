Les gagnants de Trois-Pistoles en chansons dévoilés

La 12e présentation de Trois-Pistoles en chansons s’est terminée le 15 juillet dernier. Les spectateurs ont pu découvrir lors de ces deux fins de semaine 126 talents musicaux de divers horizons à l’occasion 10 spectacles de grande qualité tenus au Camping KOA du Bas-Saint-Laurent, à Saint-Mathieu-de-Rioux.

Parmi les dix candidatures retenues d’artistes provenant des régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques, la seule finaliste a se tailler une place au palmarès a été Élia Allard-Marsot de L’Isle-Verte, qui a pris la 3e position dans la catégorie Interprète 13-17 ans.

Éliane Leclerc de Québec a remporté les grands honneurs dans la catégorie Frimousse 12 ans et moins. C’est Félicia Caux de Pont-Rouge qui a terminé en première position chez les interprètes 13-17 ans. Jade Trépanier de Donnacona a pris la première place des interprètes 18-24 ans. La catégorie interprète 25-39 ans a été remportée par Audrey Charbonneau de Saint-Césaire. Cristina Ramires de Québec a terminé en première place chez les interprètes de 40 ans et plus. C’est Amy Graveline d’Ottawa qui a gagné dans la catégorie interprète country. Jade Trépanier de Donnacona a également décroché la première place de la catégorie auteur-compositeur-interprète. La nouvelle catégorie arts de la scène a couronné ses premières gagnantes Geneviève Grenet et Marilyn Dagenais de L’Épiphanie et de Montréal.

PRIX

Le prix Coup de cœur CIEL-FM Rivière-du-Loupa été remis à Guillaume Leclerc, auteur-compositeur-interprète de La Pocatière. Le prix Camp musical de Saint-Alexandre a été octroyé à Éliane Leclerc de Québec de la catégorie frimousse 12 ans et moins. Gabriele Brunet de Laval a remporté les prix Festival country de Saint-Antonin et Camping Koa Bas-Saint-Laurent pour ses prestations dans la catégorie interprète country. Les prix coups de cœur de Nancy Dumais et Francis Gallant ont été remis à : Marine Boulianne de La Malbaie (interprète 13-17 ans), Émilie Clément-Émond de Montréal (interprète 25-39 ans) et Érika Gamache de Vaudreuil-Dorion (arts de la scène). Finalement, les prix Voyages Ciel d’Azuer ont été remis à Élia Allard-Marsot (interprète 13-17 ans) de L’Isle-Verte, Julie Niquet (interprète 25-39 ans) de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Cristina Ramires (interprète 40 ans et plus) de Québec.

Encore une fois le son à la salle multifonctionnelle du camping KOA Bas St-Laurent était d’une qualité exceptionnelle selon les artistes et les spectateurs présents et la partie terrasse donnait un vent de fraicheur. Trois-Pistoles en chansons ira se produire à Cuba en janvier 2019.