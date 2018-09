Yoan amène ses chansons à Pohénégamook

L’auteur-compositeur-interprète de musique country Yoan montera seul sur la scène du Centre culturel Léopold-Plante le 5 aout à 20 h pour faire découvrir les chansons de son nouvel album lancé en mars dernier, «Depuis longtemps», dans le cadre d’une tournée estivale à travers l’est du Québec.

«Ce sera moi et ma guitare. C’est une belle façon de casser la glace avec mes nouvelles chansons et de préparer ma tournée qui commencera en septembre», explique Yoan, qui s’est fait connaitre du grand public en remportant la deuxième saison de l’émission La Voix, en 2014. Il souligne que la tournée estivale, une initiative du Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ), permet aux artistes de se faire voir sous un autre angle.

«On revient au message de la chanson en la déshabillant, cela nous permet de les faire en simplicité et de revenir à la base», ajoute-t-il. Pour ce spectacle intime, aux tons folk et country qui sont sa signature, il interprètera des chansons tirées de ses deux albums, de même que quelques reprises de classiques de Johnny Cash, Waylon Jennings, Leon Russels et Elvis Presley.

«J’aime l’intimité qu’on retrouve dans les plus petites salles de spectacles, la proximité avec le public n’est pas la même. Ce sera ma première fois au Témiscouata», souligne Yoan. Pour son deuxième album, «Depuis longtemps», Yoan a ressenti le défi et la responsabilité d’aller plus loin dans le message qu’il souhaite partager en musique.

«J’immortalise une époque, ma compréhension de la vie et un état d’être, comment je vois la vie à 22 ans. Je l’ai réalisé et co-produit, donc ça sonne plus près de moi, on entend une différence vocale et musicale», précise-t-il. Son premier album, certifié platine trois semaines après sa sortie, avait reçu un très bel accueil de la part du public. Il s’était d’ailleurs hissé tout au haut du palmarès Billboard des albums canadiens en avril 2015. Le spectacle de Yoan aura lieu au Centre culturel Lépold-Plante de Pohénégamook, situé au 481, rue de l’Église. Pour plus d’information, il est possible de consulter le www.les4scenes.com.