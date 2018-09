La biographe Sergine Desjardins présente Robertine Barry

L’auteure rimouskoise Sergine Desjardins prononcera une conférence vivante et animée sur Robertine Barry, la première femme journaliste canadienne-française de l’histoire, le 22 juillet, à compter de 13 h 30, à la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

On doit à Sergine Desjardins l’importante biographie de Robertine Barry, native de L’Isle-Verte, qu’elle a rédigée en deux volumes, la Femme nouvelle (2010) et On l’appelait Monsieur (2011).

Cette allocution préparera le terrain pour la présentation de la pièce Robertine, une création du Théâtre populaire Desjardins de L’Isle-Verte, les 27, 28, 29 juillet ainsi que les 3, 4 et 5 aout, à la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

La conférence de Mme Desjardins est organisée par la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte. L’admission est gratuite. Tous et toutes sont invitées à y assister.