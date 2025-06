Agrandissement du centre de congrès de l'hôtel Universel et construction d'un nouvel hôtel

La famille Lortie de Rivière-du-Loup, propriétaire de l’Hôtel Universel, rêve grand et elle ne craint jamais de se donner les moyens de ses ambitions. Elle l’a prouvée encore cette semaine, alors qu’elle a annoncé un ambitieux projet d’agrandissement de son centre de congrès, ainsi que la construction d’un nouvel hôtel, grâce à un investissement majeur de 18 M$.

Les copropriétaires de l’hôtel, Gilles et Joanna Lortie, ont confirmé la nouvelle, ce lundi 16 juin, en compagnie du maire Mario Bastille. Une présence qui n’était pas anodine, puisque le mégaprojet comptera sur le soutien financier de la Ville de Rivière-du-Loup pour l’agrandissement du centre de congrès

Les élus municipaux vont confirmer, lundi soir, en séance du conseil municipal, l’octroi d’une aide financière de 2,2 M$ et un crédit de taxes de 10 ans sur la nouvelle portion construite.

Les partenaires sont convaincus que ces investissements importants serviront à maintenir la «position dominante» de Rivière-du-Loup au sein du tourisme d’affaires dans l’est du Québec, ainsi que les importantes retombées économiques qui en découlent dans la communauté louperivoise.

«Nous souhaitons maintenir et consolider notre position comme institution de référence au Québec dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de l’événementiel», a lancé Joanna Lortie, copropriétaire et vice-présidente de l’Hôtel Universel.

«C’est une excellente nouvelle aujourd’hui», s’est réjoui à son tour le maire Mario Bastille. «Le conseil municipal croit à l’énorme potentiel commercial de l’entrée ouest, ce que les propriétaires de l’hôtel Universel ont compris depuis longtemps.»

LA CROISSANCE SE POURSUIT

L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup poursuit aujourd’hui un développement amorcé en 2017. Après la construction d’une nouvelle section de 80 chambres et la rénovation de son restaurant – devenu Le Boréal Univers Gourmand –, voilà qu’elle souhaite s’assurer que son centre de congrès, auquel s’ajouteront 628 mètres carrés de superficie, demeure le plus grand sur la Rive-Sud du Québec. Il atteindra, à terme, 18 100 pieds carrés.

Afin d’accompagner cette expansion, un nouvel hôtel de 64 chambres doté des dernières innovations technologiques sera également construit à l’ouest du bâtiment actuel, portant la capacité totale du complexe créé à 366 chambres.

Cet établissement moderne proposera un service de petit-déjeuner et sera muni d’un stationnement intérieur de deux étages avec passerelle souterraine menant aux services de l’hôtel Universel et du centre de congrès, a-t-on précisé. Il s’agit d’une configuration inédite au Bas-Saint-Laurent.

Pour soutenir cette offre d’hébergement, l’aménagement d’un nouveau stationnement devient nécessaire. Ainsi, une centaine de cases supplémentaires seront rendues disponibles à l’est de l’établissement principal.

Le début des travaux est prévu pour l’automne 2025 et le chantier devrait s’échelonner sur deux ans. Quarante nouveaux emplois seront créés au terme des travaux.

TOURISME D’AFFAIRES

Gilles et Joanna Lortie soutiennent que ce projet vise à répondre à une demande «toujours croissante» de touristes et de congressistes. À Rivière-du-Loup, l’industrie du tourisme, notamment du tourisme d’affaires, est un apport incontesté au milieu. Cette spécialité contribue «fortement» à la renommée de la ville à l’échelle nationale.

Les intervenants estiment d’ailleurs que l’industrie du tourisme d’affaires déploie à Rivière-du-Loup «un dynamisme et une créativité éprouvés» qui rapportent, par individu, deux fois plus en retombées que le tourisme d’agrément.

«Nous voulons maintenant être en mesure d’attirer chez nous des rassemblements d’envergure nationale et internationale pouvant aller jusqu’à 1 300 personnes», a confié Gilles Lorties qui ne cache pas que sa relève, assurée par sa fille Joana et sa petite-fille Mathilde, l’incite à voir grand.

La direction de l’Hôtel Universel a par ailleurs confirmé que le projet ne serait pas allé de l’avant sans le soutien de la Ville. Une vision qu’elle a saluée en conférence de presse.

De son côté, le maire Mario Bastille a indiqué que ce partenariat avait beaucoup de sens pour le milieu. Il a précisé que les nouvelles taxes permettront de rembourser la somme investie sur une période d’environ 20 ans.

M. Bastille a aussi fait savoir qu’un partenariat de ce type était accessible pour les autres hôteliers de Rivière-du-Loup, eux qui contribuent à la grande qualité de l’offre touristique de la région.

«Rivière-du-Loup doit demeurer la figure de proue du tourisme d’affaires dans l’est, a-t-il dit. Nous investissons chez nous au bénéfice de toute la communauté louperivoise, qui tire avantage de l’immense pouvoir d’attraction de nos institutions hôtelières», a déclaré le maire.

Les congrès importants devraient se multiplier à Rivière-du-Loup ces prochaines années. Une organisation de «très grande envergure» est déjà prévue en 2028, a promis Gilles Lortie.