Les finalistes du 49e Gala des Prestiges sont connus

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) a enfin dévoilé les finalistes de son 49e Gala des Prestiges, au Musée du Bas-Saint-Laurent, le 15 avril.

Le thème de la présente édition, «Engagés et fiers!», résonne profondément avec l’esprit entrepreneurial de la région. Il met en lumière l’engagement des entrepreneurs, lequel se traduit par une passion inébranlable, une persévérance face aux défis, ainsi qu’une volonté constante d’innover et de contribuer au dynamisme socio-économique du territoire.

Le 49e Gala des Prestiges se veut une tribune pour honorer les entreprises qui, par leur engagement et leur fierté, façonnent l'avenir de la région tout en inspirant les générations futures.

«Je souhaite particulièrement mettre en lumière deux qualités essentielles qui forgent le succès de chacun des entrepreneurs d’ici, soit leur persévérance et leur résilience», a partagé la présidente-directrice générale de la CCMRCRDL, Claudette Migneault, lors de cette activité «5 à 7».

«L’entreprenariat n’est pas un chemin linéaire parsemé uniquement de succès. Il est jalonné d’obstacles, de défis inattendus et de moments de doutes.»

Mme Migneault a tenu à souligner également la résilience des entrepreneurs, soit cette capacité a encaissé les chocs, à s’adapter aux changements, à transformer les épreuves en opportunités. «Ils ont traversés des périodes économiques incertaines : une pandémie, des défis opérationnels, l’ajout de tarifs douaniers, la réduction des travailleurs étrangers temporaires, et j’en passe», a-t-elle raconté. «Et pourtant, ils sont toujours là, plus forts, continuant d’innover et de créer de la valeur pour notre région.»

Ainsi, sous le thème «Engagés et fiers!», les entreprises lauréates seront annoncées lors du traditionnel Gala des Prestiges, soit le jeudi 8 mai, à 17 h 30, à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

>> Voici les finalistes des différentes catégories :

Développement durable : Coop Carotte - JM Bastille Acier Inc. - Lepage Millwork

: Coop Carotte - JM Bastille Acier Inc. - Lepage Millwork Repreneuriat : Lepage Millwork - Marché Desbiens et Filles Inc. - Transport F. Roussel

: Lepage Millwork - Marché Desbiens et Filles Inc. - Transport F. Roussel Organisme à but non lucratif ou d’économie sociale : La Gang des Traînés de Saint-Hubert - L’organisation du Tournoi Pee-Wee Neige - Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup

: La Gang des Traînés de Saint-Hubert - L’organisation du Tournoi Pee-Wee Neige - Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup Commerce et Service : Buropro Citation - Le Marché des Îles - Poitras Meubles & Design

: Buropro Citation - Le Marché des Îles - Poitras Meubles & Design Grande entreprise : Groupe Lebel - Lepage Millwork

: Groupe Lebel - Lepage Millwork Innovation et technologie : Cotech X-Métal - Société Via de Rivière-du-Loup - Usinage FR

: Cotech X-Métal - Société Via de Rivière-du-Loup - Usinage FR Ressources humaines : Auberge de la Pointe - Plomberie KRTB Inc. - Société Via de Rivière-du-Loup

: Auberge de la Pointe - Plomberie KRTB Inc. - Société Via de Rivière-du-Loup Nouvelle entreprise : Coop Carotte - Le Gym Urbain de Rivière-du-Loup - MaCate Macarons et cie

Devant le succès connu l'an dernier, la CCMRCRDL récidive en sollicitant de nouveau la participation de la population afin de déterminer, par le biais d'un vote électronique, l'entreprise lauréate dans la catégorie Nouvelle entreprise. Ainsi, du 17 au 30 avril, les citoyens pourront enregistrer leur vote au www.monreseaurdl.com.

Aux huit catégories présentées ci-haut s'ajoutent celles du Finaliste coup de coeur et du Prestige Alfred-Fortin de l'entreprise de l'année. Par ailleurs, cinq prix spéciaux – Employeur conciliant, Entrepreneuriat féminin, Personne d’exception, Jeune entrepreneur et Grande distinction Desjardins – seront également remis lors de la soirée.

Le processus de mise en nomination a été confié à des institutions financières et des firmes comptables de la région qui ont proposés des entreprises et des organismes pour chacune des huit catégories régulières, et ce, dans un souci d’objectivité et d’impartialité. Suivant cette étape, un comité de sélection externe à la CCMRCRDL, composé de six personnes œuvrant dans le milieu entrepreneurial, s'est réuni afin de sélectionner les finalistes par catégorie. Des entrevues avec chacun des finalistes seront organisées afin de déterminer les différents lauréats.