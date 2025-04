Amélie Dionne applaudit l'abolition du prix plancher de l'essence

La députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, se réjouit du retrait de l’application du prix plancher pour les carburants. Pour la Coalition avenir Québec, cette mesure annoncée dès 2024, vise à faire baisser le prix de l'essence à la pompe.

La CAQ mise donc sur cette mesure plutôt que d'abolir sa propre taxe carbone comme l'a fait le Canada et la Colombie-Britannique. Selon ce que rapportait plus tôt le Journal de Québec, la mesure sera intégrée au projet de loi 69 sur l’énergie. Rappelons que la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette souhaite l'adoption de la loi avant la pause estivale.



Mme Dionne souligne que le gouvernement souhaite protéger les intérêts des consommateurs, dans toutes les régions du Québec, en favorisant un marché plus compétitif des prix de l’essence. Elle soutient que le mécanisme actuel limite la concurrence entre les détaillants et, par conséquent, entraine une hausse des prix à long terme.

«Les citoyens pourront par ailleurs être mieux informés de l’évolution des prix et faire des choix plus éclairés dès 2026, puisque les commerçants auront l’obligation de transmettre en temps réel tout changement de prix de vente de l’essence et du carburant diésel à la Régie de l’énergie. Celle-ci rendra ces informations accessibles sur le Web», annonce la députée par voie de communiqué.



Rappelons qu’en aout 2023, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata avait fait parvenir une lettre au Commissaire de la concurrence, Matthew Boswell, afin de lui demander d’enquêter sur la situation qui prévaut à Rivière-du-Loup. Elle soulignait alors des disparités des prix à la pompe dans la ville comparativement à ceux des MRC voisines. À la suite de cette demande, des agents du Bureau de la concurrence avaient mené des vérifications dans la région de Rivière-du-Loup.

«Avec cette mesure, on choisit de mettre le citoyen au cœur de nos décisions et on lui donne les outils pour faire des choix éclairés à la pompe. Notre but [est] d'améliorer la concurrence afin que les Québécois paient moins cher leur essence», a conclu Amélie Dionne.

Rappelons que dès l'an dernier, l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon, s'était engagé pour favoriser la concurrence dans le marché de l'essence au Québec.