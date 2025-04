Desjardins présente ses derniers résultats

Le 25 mars dernier, la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup a tenu son assemblée générale annuelle de façon virtuelle. Le conseil d’administration de la caisse a partagé des résultats présentés comme solides et rassurants.

Avec un contexte incertain qui perdure, la Caisse a été plus active, agile et créative que jamais afin de soutenir ses membres et clients dans leur autonomie financière. En effet, la coopérative a présenté un bilan financier positif, en plus de démontrer son appui à travers ses engagements dans le milieu.

Au terme de son année financière 2024, la Caisse affiche des excédents d’opération de 22,32 M$, en hausse de 12,27 % par rapport à 2023. Son volume d’affaires a augmenté de 6,2 %, hausse permettant de s’établir à 2,62 G$. La Caisse peut compter sur 26 593 membres, augmentation marquée, entre autres, par l’accompagnement et l’appui auprès des nouveaux étudiants et travailleurs étrangers.

Le Fonds du Grand Mouvement, les programmes de finance solidaire, la Fondation Desjardins sans oublier le Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse ont permis de remettre près de 1 million de dollars dans la communauté. À travers les priorités telles que la jeunesse, l’éducation, la santé, la culture, l’engagement social ainsi que le développement économique, de nombreux organismes et projets ont reçu un appui de Desjardins. D’ailleurs, lors de cette soirée, deux projets ont été présentés, soit la bibliothèque de Notre-Dame-du-Portage (Suzette de Rome) ainsi que le Local des jeunes de Saint-Antonin (Patrick Bourgoin).

Dès la fin de l’assemblée et jusqu’au 29 mars, les membres ont pu prendre part à la vie coopérative de leur caisse en votant en ligne sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration ainsi que l’élection des administrateurs. Le projet ayant été accepté, c’est plus de 2,18 M$ qui sera retourné aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et à la communauté.

«Un grand merci à nos membres qui, grâce à leur confiance, leur loyauté et leur engagement permettent à la Caisse de contribuer à la collectivité. Cette année, ce sont 97% des membres de notre Caisse qui toucheront une ristourne», mentionne le président de la Caisse, André Morin.

Enfin, quatre postes ont été pourvus au conseil d’administration de la Caisse au terme de l’exercice de vote en différé: Jessica Bélanger, Laurence Chouinard, Thomas Pelletier, Annie-Claude Perron. Rappelons qu'en 2025, Desjardins souligne ses 125 ans.