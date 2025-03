Budget 2025-2026 : des sommes bienvenues, d’autres recherchées

Foresterie, tourisme, agriculture, culture, sports… le plan budgétaire 2025-2026 déposé par le gouvernement du Québec le 25 mars pourrait permettre de soutenir quelques secteurs économiques importants de la région, mais tout n’est pas rose, estiment déjà les élus et intervenants du milieu. Comment s’y retrouver? Voici quelques pistes de réflexion et points d’intérêts.

Création de richesse

Le gouvernement souhaite agir pour stimuler la création de richesse et solidifier la position concurrentielle des entreprises. Il investit ainsi 5,4 milliards de dollars sur cinq ans, dont 759 millions de dollars (186 M$ dès 2025-2026) pour favoriser l’apport des régions à la création de richesse.

Les élus provinciaux souhaitent «dynamiser l’économie des régions», en valorisant les minéraux critiques et stratégiques, en soutenant le secteur forestier, en poursuivant l’appui au secteur touristique et en favorisant le développement du secteur bioalimentaire.

Foresterie

Pour le secteur forestier, qui fait face à de nombreux défis, comme les événements météorologiques extrêmes et les tensions commerciales, le gouvernement compte investir 94,7 M$ sur trois ans. Cette somme servira à diversifier l’industrie et favoriser l’innovation, renouveler le programme de protections des investissements sylvicoles contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette, indique-t-on.

Tourisme

Les élus provinciaux estiment aussi que le secteur touristique joue un rôle majeur pour soutenir la résilience de l’économie québécoise. De ce côté, le gouvernement prévoit 138 M$ sur cinq ans pour soutenir les festivals et événements, investir dans les attraits et établissements touristiques et prolonger des ententes de partenariat.

Stratégie maritime

Le gouvernement prévoit 150 millions de dollars sur cinq ans qui permettront à terme

de générer des investissements privés et institutionnels, et de continuer d’augmenter

la capacité portuaire du Québec pour accroître la compétitivité des entreprises et

favoriser la diversification de leurs exportations.

Infrastructures sportives

La CAQ entend poursuivre la réalisation de son engagement afin de soutenir des projets de construction et de rénovation d’infrastructures récréatives, sportives et de plein air. À cet effet, des investissements additionnels de 300 millions de dollars sont prévus

dans le Plan québécois des infrastructures 2025-2035.

Infrastructures scolaires

Le Plan québécois des infrastructures 2025-2035 prévoit des investissements

de 23,5 milliards de dollars pour la réfection et l’ajout d’espaces dans les écoles

primaires et secondaires, ainsi que des investissements de 9,0 milliards de dollars pour

les établissements d’enseignement supérieur. Environ 74 % de ces investissements sont destinés à maintenir en bon état les infrastructures actuelles, alors que les nouvelles infrastructures représentent environ 26 %, précise-t-on.

Culture

Le budget 2025-2026 prévoit près de 717 millions de dollars sur cinq ans afin de

mettre en valeur la culture et l’identité québécoises. De ce montant, plus de 544 millions de dollars seront consacrés à la valorisation de la culture et du patrimoine québécois. Le

financement destiné au Conseil des arts et des lettres du Québec sera notamment bonifié.

Connectivité

Afin de poursuivre le financement nécessaire au déploiement de nouveaux sites

cellulaires ainsi que d’autres initiatives de connectivité, le gouvernement prévoit,

dans le budget, une enveloppe de 74,1 millions de dollars sur trois ans.

Réseau routier

Afin de favoriser le développement durable et la vitalité des territoires, le gouvernement compte investir, dès cette année, 250 M$ «afin de renforcer l’aide aux municipalités pour l’entretien et l’amélioration du réseau routier local».

Logement

Une somme de 302,6 millions de dollars sera investie sur cinq ans afin de soutenir l’accès au logement, notamment en préservant le parc d’habitations à loyer modique, en appuyant l’adaptation de domicile et en répondant aux besoins urgents en matière de logement.

>> LES ÉLUS RÉGIONAUX RÉAGISSENT

Par voie de communiqué, la Table régionale des élu(es) municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) a reconnu les efforts déployés dans le budget 2025-2026 pour appuyer la résilience économique du Québec. Ils ont notamment salué le rehaussement du PQI au bénéfice des infrastructures scolaires, de la santé et des installations portuaires.

LA TREMBSL demeure toutefois sur sa faim dans certains dossiers. Si elle apprécie les investissements visant à soutenir l’innovation et la diversification pour les entreprises et pour le secteur forestier, elle invite le gouvernement «à revoir les paramètres des programmes annoncés afin que les petites entreprises locales et celles du secteur agricole soient aussi admissibles aux mesures de soutien».

Elle déplore également les reculs de financement au niveau des infrastructures municipales, du transport collectif, ainsi que de l’économie sociale. Ce dernier point a aussi créé la consternation chez Économie sociale et solidaire du Bas-Saint-Laurent.

Au niveau de la santé, les élus voient d’un bon œil la décision gouvernementale d’absorber une part du déficit du réseau de la santé et des services sociaux, mais ils demeurent vigilants sur les retombées de cette décision en région. «Nous espérons que cette décision se traduira par la fin des compressions à Santé Québec Bas-Saint-Laurent et le maintien de nos services de proximité», a déclaré Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles et vice-président de la TREMBSL.

La TREMBSL juge également que le gouvernement doit travailler à accélérer la réalisation des projets éoliens sur le territoire.