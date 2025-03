La scierie de Saint-Joseph-de-Kamouraska suspendra ses activités en avril 

L'est du Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie verront leur paysage médiatique modifié avec la création des Publications Le Soir, une association des Éditions Nordiques, bien implantées sur la Côte-Nord et dans Charlevoix, et de Le Soir.ca de Rimouski. Dans un premier temps, Les Éditions Nordiques ont fait l'acquisition des hebdomadaires de ...