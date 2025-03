Deux agriculteurs de Saint-Alexandre-de-Kamouraska gagnent le prix Éleveur émérite

Deux jeunes agriculteurs de la ferme du Sillon à Saint-Alexandre-de-Kamouraska ont remporté le prix Éleveur émérite remis par Jersey Canada à la fin du mois de février. Marie-Christine Fortin et Olivier Marquis ont démarré leur production laitière en 2017 et ils étaient éligibles à cette distinction pour la toute première fois.

«Huit ans plus tard, on continue là-dedans. On est passés d’un quota de 32 kg de matière grasse à 61 kg, on l’a pratiquement doublé. On a amélioré les infrastructures. Le côté élevage, on l’exploite beaucoup sur l’entreprise. J’aime ça, ça me fait tripper. Tisser des liens de confiance avec des clients, promouvoir notre élevage, organiser des encans», explique l’agriculteur Olivier Marquis.

Chaque année, ce prix pancanadien, calculé sur une période d’au moins cinq ans, est remis aux trois troupeaux ayant obtenu le plus haut pointage pour ses sujets de la race Jersey. Il est calculé de la même façon que le titre le plus convoité de Maitre éleveur, qui lui, prend en compte une fenêtre de 18 ans. «C’est le prix d’une vie au niveau de l’élevage de la race Jersey, résume Olivier Marquis. On a beaucoup investi dans des lignées différentes et dans des familles de vaches pour avoir un troupeau performant. Les sujets portent le préfixe du Sillon.»

Le couple, qui est diplômé de l’Institut de technologie agroalimentaire à La Pocatière, compte 40 Jersey en lactation et il a produit 20 vaches classifiées «Excellentes». Ils ont bénéficié du programme d’aide au démarrage de la Fédération des producteurs de lait du Québec.

«L’agriculture c’est de la rigueur, du travail du matin au soir à tous les jours. La précision et la minutie, c’est ce qui fait la différence à la fin de l’année. C’est ça qui nous motive, de performer, que ce soit avec nos animaux d’élevage ou au niveau économique. Ça nous donne une grosse tape dans le dos et on réalise que ça vaut la peine de travailler autant», conclut Olivier Marquis.

L’entreprise est basée sur la production laitière, mais la vente de sujets de reproduction et de génétique agit comme un revenu supplémentaire, précise Marie-Christine Fortin. La ferme familiale du Sillon, située sur le rang St-Stanislas à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, est exploitée depuis six générations. Elle compte aussi un volet de production maraichère, le Sillon des saveurs.

Dans son rapport annuel 2023, Jersey Canada répertoriait plus de 1 130 membres à travers le Canada, dont 453 au Québec.