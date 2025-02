Les Éditions Nordiques traversent le fleuve

L'est du Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie verront leur paysage médiatique modifié avec la création des Publications Le Soir, une association des Éditions Nordiques, bien implantées sur la Côte-Nord et dans Charlevoix, et de Le Soir.ca de Rimouski.

Dans un premier temps, Les Éditions Nordiques ont fait l'acquisition des hebdomadaires de l'entreprise Médialo soit Le Laurentien de Rimouski, L'Avantage Gaspésien de Matane, et Le Gaspésie Nouvelles de Gaspé ainsi que la plateforme numérique Chaleurs Nouvelles de New Richmond.

Dans un deuxième temps, ces mêmes Éditions Nordiques, dirigées par Simon Brisson, se sont associées à Le Soir.ca, une plateforme numérique d'information basée à Rimouski pour fonder Les Publications Le Soir.

Cette nouvelle entité, dirigée par Louise Ringuet, publiera donc trois hebdomadaires en plus d'animer cinq sites Internet. Anciennement connu sous le nom de L'Avantage, Le Laurentien sera renommé Journal Le Soir. Les deux autres publications seront le Journal Le Soir – Matanie-Haute Gaspésie et Journal Le Soir – Gaspésie.

Les Publications Le Soir devrait embaucher entre 20 et 25 personnes d'ici 2026.

Les Éditions Nordiques sont présentes sur la Côte-Nord avec trois hebdomadaire, soit Le Nord-Côtier, Le Manic, Le Haute-Côte-Nord et dans la région de Charlevoix avec Le Charlevoisien. Elles emploient une quarantaine d'employés.