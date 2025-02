480 000 $ pour aider les entreprises du Bas-Saint-Laurent à trouver de nouveaux marchés

Innov & Export PME, l’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) du Bas-Saint-Laurent, a reçu une somme de 480 000 $ du gouvernement du Québec pour lui permettre d’Aider les entreprises bas-laurentiennes à trouver de marchés.

L’annonce a été faite ce mardi 18 février par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, et le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete.

Les sommes octroyées visent la mise en œuvre des activités de promotion des exportations et d’accompagnement des entreprises exportatrices de la région. Rappelons que les ORPEX offrent aux PME québécoises un service de proximité et de première ligne pour faciliter leurs démarches de développement de marchés hors Québec afin de leur permettre de saisir les occasions d’affaires au Canada et à l’international de façon durable.

«Le Bas-Saint-Laurent regorge d’entreprises innovantes et ambitieuses qui ont tout le potentiel pour rayonner à l’international. Pour concrétiser cette ambition, elles doivent relever plusieurs défis, et notre rôle est de les accompagner à chacune des étapes en leur fournissant des stratégies, des ressources et des conseils adaptés à leur réalité. Ce financement nous permet de poursuivre et de bonifier notre accompagnement afin d’aider les PME à réussir au-delà des frontières du Québec. En soutenant leur développement à l’international, nous contribuons directement à la prospérité de toute la région», a partagé Caroline Dodier, directrice générale d’Innov & Export PME.

Plus que jamais, les démarches de diversification des marchés d’exportation sont de plus en plus cruciales. Les efforts déployés par le réseau des ORPEX sont précieux, car ils contribuent à l’établissement d’un écosystème pour soutenir les entreprises dans leur expansion à l’international. Les ORPEX travaillent en étroite collaboration avec les experts d’Investissement Québec International, qui eux s’affairent à appuyer les exportateurs en croissance, ainsi que les exportateurs chevronnés déjà présents sur les marchés hors Québec.

«Notre gouvernement accompagne les entreprises d’ici dans la diversification de leurs marchés. Aujourd’hui, plus que jamais, on doit miser sur nos atouts pour maintenir notre compétitivité à l’international. C’est pour ça qu’on investit 480 000 $ dans Innov & Export PME», a déclaré Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

«Le développement économique de notre région passe par la diversification de nos marchés à l’international. En accompagnant nos entreprises dans leur expansion, nous leur offrons les ressources et le soutien nécessaires pour se tailler une place de choix sur la scène mondiale. Cette initiative s’inscrit dans notre volonté de renforcer leur compétitivité et de valoriser les atouts uniques du Bas-Saint-Laurent. En travaillant de concert avec nos partenaires, nous assurons un avenir prospère pour notre région, en favorisant la croissance et la pérennité de nos entreprises à l’échelle internationale», a soutenu Maïté Blanchette Vézina.