Vers la relance d’une Chambre de commerce dans Les Basques 

Une chambre de commerce pourrait-elle revoir le jour dans la MRC des Basques? Des entrepreneurs et des élus de la région le souhaitent ardemment, jugeant même le projet

essentiel à la défense des intérêts des entreprises et organismes du territoire.

La Chambre de commerce de Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges, devenue inactive ces dernières années, pourrait ainsi reprendre du service sous le nom «Chambre de commerce des Basques» plus tôt que tard. Une assemblée générale est organisée le 26 février, à Trois-Pistoles, afin d’échanger et d’entreprendre des démarches.

Selon les membres d’un comité de relance, formé ces dernières semaines, le champ d’action d’une nouvelle chambre de commerce serait élargi afin d’inclure d’autres communautés de la MRC des Basques. Toutefois, le projet n’empiéterait pas sur le territoire de la chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, qui est déjà très active et connaît un beau succès.

Pascale Gagnon, propriétaire de l’entreprise Les Fibres de verre Rioux et membre du collectif de relance, a invité les entrepreneurs de la région à s’intéresser à l’initiative sur les réseaux sociaux. Elle a soutenu que le projet offrirait un lieu d’échange et d’entraide pour améliorer la synergie et l’économie circulaire locale, en plus de stimuler les initiatives entrepreneuriales et d’accompagner les membres dans leur développement.

La Chambre de commerce des Basques pourrait aussi favoriser l’achat local en mettant en place et en bonifiant un système de certificats cadeaux, e-t-elle donné en exemple. Elle pourrait également offrir aux organisations de la région une fenêtre pour se promouvoir et obtenir de la notoriété à plus grande échelle en province.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avec la collaboration du président sortant, Luc Gagnon, le collectif invite les entreprises de la région des Basques à une assemblée générale annuelle suivie d’une période d’échange et de consultation. L’événement se tiendra le mercredi 26 février, à 17 h, au Caveau de Trois-Pistoles.

La soirée débutera par une courte assemblée d’environ 30 minutes pour clore les années précédentes et élire les nouveaux membres du conseil d’administration. Les entrepreneurs sont invités à poser leur candidature. Une période d’échanges suivra pour discuter des idées et des enjeux pour l’avenir de la chambre.

La présence du plus grand nombre d’entrepreneurs possible permettra de dresser un portrait plus précis des visions de chacun et de cibler les enjeux prioritaires.

Pour participer à l'assemblée générale, merci de vous inscrire en suivant ce lien : https://forms.gle/88DmdhJ9Xdu59Rk28