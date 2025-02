Avantis versera 4,3 M$ en ristourne à ses membres

Lors de sa sixième assemblée générale annuelle organisée le 12 février, Avantis Coopérative a annoncé avoir connu la deuxième meilleure année de son histoire. Elle a dégagé un excédent d’exercice de 15,7 M$, dont 4,3 M$ seront versés en ristourne aux membres. La bonne santé financière de l’organisation lui a également permis d’annoncer un remboursement de capital privilégié de 1,2 M$, pour un retour total aux membres de 5,5 M$.

L’année a été bien remplis du côté d’Avantis. Elle s’est conclue par des ventes de 668 M$, soit une diminution de 43 M$ par rapport à l’année précédente. Malgré des résultats consolidés positifs pour l’année 2023-2024, ces derniers ont tout de même été marqués par une diminution du prix des grains, par la décroissance du secteur, puis par des gains de parts de marché en machinerie, dans le secteur avicole et dans les services aux entrepreneurs des centres de rénovation. La division agricole a également revu plusieurs processus d’affaires, permettant de rebondir et faire mieux.

«La diversité de nos secteurs d'activité assure une stabilité des résultats consolidés, permettant à notre coopérative de surmonter les périodes plus difficiles tout en demeurant un pilier solide», a déclaré Frédéric Martineau, président d’Avantis Coopérative.



Parmi les faits saillants et les projets ayant marqué l’année, il faut mentionner l’inauguration de la transformation majeure du magasin BMR Avantis de Montmagny, la vente de fermes porcines et de six stations-services avec dépanneurs à Filgo-Sonic, puis la vente du placement dans Couvoir Côté dont les gains se retrouvent dans l’exercice 2024. L’acquisition d’Équipements laitiers Bilodeau par le partenaire IEL technologie agricole et l’ajout de la bannière Pronature dans le portefeuille de la division détail ont conclu l’année.

Les priorités de la coopérative incluent le soutien aux communautés. En 2024, Avantis a redonné plus de 225 300 $ en contributions financières et matérielles pour soutenir plusieurs organismes régionaux, incluant la campagne Coopère-Don qui a redistribué 71 000 $ aux travailleurs de rang, aux établissements de santé et aux maisons de la famille. La relève agricole constitue également une priorité avec le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole qui a remis plus de 155 000 $ en bourses.

L’assemblée générale a d’ailleurs permis la remises de ces bourses à 29 jeunes agriculteurs pour un montant total de 155 121 $.

«Ce programme, une des priorités de notre coopérative, a pour objectif de former les futurs leaders coopératifs et soutenir les jeunes agriculteurs pour assurer la pérennité de l’agriculture dans nos régions. En offrant une aide financière, un soutien professionnel et des opportunités de développement des compétences, le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole joue un rôle important dans le succès et le développement des agricultrices et agriculteurs de demain», a conclut M. Martineau.